Biden elogia Kamala em emocionado discurso de despedida na convenção democrata

Por Steve Holland e Trevor Hunnicutt e Doina Chiacu

CHICAGO (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, consolidou a indicação de Kamala Harris pelo Partido Democrata para liderar a luta pela Casa Branca contra o republicano Donald Trump com um discurso na convenção na segunda-feira em que elogiou sua vice-presidente como a melhor esperança para preservar a democracia nos Estados Unidos.

Biden ocupou o centro do palco na noite de abertura da Convenção Nacional Democrata, sendo aplaudido de pé pelos apoiadores do partido e fazendo um discurso de despedida para o partido ao qual serviu por meio século - mesmo faltando cinco meses para o fim do mandato.