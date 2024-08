Período de espera para retaliação do Irã contra Israel "pode ser longo", diz porta-voz da Guarda Revolucionária

DUBAI (Reuters) - Poderá haver uma longa espera pela retaliação iraniana contra Israel, disse o porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã, Alimohammad Naini, nesta terça-feira, de acordo com a mídia estatal.

O Oriente Médio vem se preparando para a retaliação declarada do Irã sobre o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, em 31 de julho. Israel não confirmou nem negou que estivesse por trás do assassinato.

"O tempo está a nosso favor e o período de espera para essa resposta pode ser longo", disse Naini, referindo-se à retaliação contra Israel e reiterando que "o inimigo" deve esperar por uma resposta calculada e precisa.