China não vai impor medidas antidumping sobre conhaque da UE por enquanto

Em comunicado, a Comissão Europeia disse que tomou conhecimento do anúncio de Pequim e que está acompanhando a investigação "de perto".

O executivo da UE também afirmou que sua avaliação detalhada mostrou que os méritos da investigação eram "questionáveis".

"A Comissão, portanto, acompanhará a investigação cuidadosamente para garantir que as regras da OMC estejam sendo seguidas (...) e não hesitará em tomar todas as medidas necessárias para defender os exportadores da UE", disse o comunicado.

A França foi vista como o alvo da investigação de Pequim sobre o conhaque devido ao seu apoio às tarifas sobre os veículos elétricos fabricados na China. Ela também foi responsável por 99% das importações de conhaque da China no ano passado.

As exportações francesas para a China de produtos lácteos que Pequim está investigando totalizaram 179 milhões de euros no ano passado, cerca de 35% do total da UE, de acordo com o Eurostat.

(Reportagem de Casey Hall em Xangai, Joe Cash em Pequim, Emma Rumney em Londres, Philip Blenkinsop em Bruxelas e Alessandro Parodi e Ozan Ergenay em Gdansk)