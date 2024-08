Soldados israelenses matam 5 combatentes palestinos dentro de mesquita na Cisjordânia

Por Maytaal Angel e Ali Sawafta

JERUSALÉM/JENIN (Reuters) - Os militares israelenses disseram nesta quinta-feira que suas tropas mataram cinco combatentes palestinos que estavam escondidos dentro de uma mesquita na cidade de Tulkarm, na Cisjordânia, em um dos maiores ataques ao território ocupado nos últimos meses.

A operação, que, segundo uma testemunha da Reuters, ainda não tinha sido concluída, começou na madrugada de quarta-feira, com centenas de soldados israelenses apoiados por helicópteros, drones e veículos blindados de transporte de pessoal invadindo as cidades de Tulkarm, Jenin e áreas no Vale do Jordão.