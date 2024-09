Extrema-direita francesa exerce poder enorme sobre Barnier e Macron, dizem rivais

O próximo primeiro-ministro da França enfrentará a difícil tarefa de tentar conduzir as reformas e o orçamento de 2025 em um Parlamento dividido, no momento em que a França está sob pressão da Comissão Europeia e dos mercados de títulos para reduzir seu déficit.

O RN deu um apoio provisório à indicação de Barnier, dizendo que não tentaria votar contra ele imediatamente, mas deixando claro que poderia retirar o apoio a qualquer momento se suas preocupações com questões de imigração, segurança e carteira não fossem atendidas.

O partido de Marine Le Pen vetou outros possíveis primeiros-ministros que Macron havia considerado nas últimas semanas.

"Hoje, temos um primeiro-ministro que é completamente dependente do RN", disse Lucie Castets, a primeira-ministra escolhida pela aliança de esquerda que ficou em primeiro lugar na votação de julho, mas que foi ignorada por Macron depois que não conseguiu garantir uma maioria absoluta.

"Ao fazer isso, o presidente se colocou em coabitação com o RN", afirmou, referindo-se ao termo usado na França quando o presidente governa com um primeiro-ministro de um partido rival. A esquerda está organizando protestos em todo o país no sábado.

Depois de ter a esperança de vencer as eleições antecipadas após um forte desempenho no primeiro turno, o RN ficou em terceiro lugar quando eleitores e outros partidos, especialmente os de esquerda, se uniram para mantê-lo fora do poder no segundo turno.