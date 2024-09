Amigos, amigos, emendas à parte

Nunes não foi o único prefeito candidato à reeleição que cresceu após o início da propaganda na TV. Em Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) dobrou sua pontuação na pesquisa Quaest, de 9% para 18%, após o início do horário eleitoral. Ele aparece agora como o candidato com mais chances de ir ao segundo turno junto com Mauro Tramonte (Republicanos), que lidera com 27%.

No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (PSD) ampliou sua enorme vantagem sobre os concorrentes e chegou a 64% das intenções de voto estimuladas (quando o pesquisador mostra uma cartela com o nome dos candidatos ao eleitor) no Datafolha. Tão importante quanto isso, Paes aumentou em 8 pontos sua marca na pesquisa espontânea (quando o eleitor cita de cabeça o nome de seu candidato). A TV e o rádio ajudaram a consolidar o eleitorado do prefeito que busca a reeleição.



A hora e a vez do médico que faz mortos 'falarem'

Paulo Saldiva Imagem: Raquel Arriola/UOL

Paulo Saldiva é cientista, ciclista e gaitista. Um dos pesquisadores mais citados do mundo sobre o efeito da poluição do ar na saúde humana, publicou artigos que se tornaram referência sobre o tema nas principais revistas científicas. Mas sua história é muito mais interessante do que essa apresentação.

Médico patologista, comanda o maior centro de autópsias do mundo, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele - e cada um de seus colegas - faz cerca de 40 delas por dia. São quase 20 mil autópsias por ano naquele laboratório subterrâneo - que serviria como cenário perfeito para um filme de suspense.