Fungo destruidor de plantações pode dominar o mundo com mudanças climáticas

Em 2050, cerca de 13,5 milhões de hectares de plantações já poderão ter sido atingidas. Na prática, isto representa uma redução de 13% na produção mundial de trigo e uma perda de 69 milhões de toneladas do grão por ano.

Globalização ainda favorece contaminação. Os esporos do fungo se espalham através do vento ou pelo contato entre sementes e grãos doentes, o que acontece com frequência durante comércio internacional com regiões que já são atingidas pelos surtos. Atualmente, é o caso de outros países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.

Fungo foi identificado no Brasil pela primeira vez em 1985. Na época, ele atingiu lavouras do Paraná, mas rapidamente se disseminou por outros estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Minas Gerais.

Rio Grande do Sul já sofre com a brusone. Temperaturas mais altas no inverno gaúcho resultaram em surtos da doença na safra de trigo de 2023, que afetaram principalmente a região Noroeste do estado, onde as mínimas estiveram acima de 15ºC.

Brusone pode chegar a (quase) todos os continentes

Só a Antártida, onde não há plantações de cereal, poderá se ver livre do fungo nos próximos anos. Pesquisadores utilizaram o modelo DSSAT Nwheat, da Universidade da Flórida, para analisar o aumento de temperatura, umidade relativa do ar e elevação do gás carbônico na atmosfera desde 1980 a 2010 e estimar o cenário de crescimento da doença entre 2040 e 2070.