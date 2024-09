Debandada migratória de Cuba não tem fim à vista

"Quando você tem filhos, nunca imagina que eles vão partir, mas nós sabemos qual é a situação aqui."

Não é segredo que a crise econômica cubana está motivando um êxodo de seus cidadãos que está quebrando recordes – ultrapassando as migrações em massa da ilha, incluindo a barca Mariel nos anos 1980.

Mas mesmo dentro de Cuba, os demógrafos debatem o alcance do declínio populacional do país, com as estimativas mais recentes chegando a cerca de 10% desde 2020, quase um em cinco residentes apenas nos dois últimos anos.

"Há países em que esse tipo de coisa ocorreu, mas apenas em períodos de guerra”, disse Juan Carlos Albizu-Campos, economista cubano e demógrafo que trabalha para o Centro Cristão de Reflexão e Diálogo no país.

Albizu-Campos, que estuda a demografia cubana pelos últimos 30 anos, ficou surpreso ao descobrir em julho que a sua estimativa populacional da ilha caiu para 8,62 milhões, uma queda de 18% em 2022 e 2023, números descritos como uma "debandada migratória".

A maior parte dos migrantes cubanos vai para os Estados Unidos.