Um obstáculo de Trump 2.0 para as relações entre EUA e a China: sanções contra autoridades norte-americanas

Logo depois do presidente norte-americano, Joe Biden, assumir o cargo em 2021, a China tomou a medida sem precedentes de sancionar 28 ex-autoridades do governo Trump por seus papéis no que Pequim considerou como políticas anti-China, uma aposta de que os dias do ex-presidente na Casa Branca haviam acabado.

As sanções, que incluem proibições de viagens à China, se aplicam a ex-autoridades, como o secretário de Estado de Trump, Mike Pompeo, que Pequim chamou de mentiroso e "palhaço", e o ex-conselheiro de segurança nacional, Robert O'Brien.

Pompeo não descartou a possibilidade de trabalhar para Trump novamente, e fontes com conhecimento do relacionamento de Trump com O'Brien dizem que ele provavelmente terá um papel significativo em um eventual segundo mandato de Trump. Segundo as pesquisas de opinião, a disputa eleitoral entre o republicano Trump e a democrata Kamala Harris está essencialmente empatada.

No mínimo, as relações abertamente hostis da China com possíveis tomadores de decisão em um segundo governo Trump levantariam questões sobre como os EUA e a China poderiam navegar no que ambos os países descreveram como uma das relações bilaterais mais importantes do mundo.

"Esse problema é novo para a China", disse Wu Xinbo, diretor do Centro de Estudos Americanos da Universidade Fudan, em Xangai. "Se essas autoridades anteriormente sancionadas retornarem ao governo dos EUA, acho que, do ponto de vista da China, é muito improvável que as sanções sejam canceladas imediatamente."

Mas Pequim teria que lidar com o problema, dizem especialistas e ex-autoridades do governo Trump.