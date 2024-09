Estudo mostra como o cérebro da mulher se reorganiza durante a gravidez

O estudo documentou uma diminuição generalizada no volume da substância cinzenta cortical, a área enrugada que compreende a camada mais externa do cérebro, além de um aumento na integridade microestrutural da substância branca, localizada mais profundamente no cérebro. Ambas as alterações coincidiram com o aumento dos níveis dos hormônios estradiol e progesterona.

A substância cinzenta é composta pelos corpos celulares das células nervosas do cérebro. A matéria branca é composta pelos feixes de axônios - fibras longas e finas - das células nervosas que transmitem sinais em conexões de longa distância pelo cérebro.

O estudo, o primeiro do gênero, foi baseado em um único indivíduo, a neurocientista cognitiva da Universidade da Califórnia em Irvine e coautora do estudo, Elizabeth Chrastil, uma mãe de primeira viagem que deu à luz um menino saudável, hoje com quatro anos e meio de idade. Chrastil tinha 38 anos durante o estudo e 43 atualmente.

Os cientistas disseram que, desde a conclusão do estudo, observaram o mesmo padrão em várias outras mulheres grávidas que foram submetidas a exames cerebrais em uma iniciativa de pesquisa em andamento chamada Projeto Cérebro Materno. Eles pretendem aumentar esse número para a casa de centenas.

"É bastante chocante que em 2024 não tenhamos quase nenhuma informação sobre o que acontece no cérebro durante a gravidez. Esse artigo (de pesquisa) abre mais perguntas do que responde, e estamos apenas arranhando a superfície dessas perguntas", acrescentou Chrastil.

Os exames mostraram uma redução média de cerca de 4% na massa cinzenta em aproximadamente 80% das regiões cerebrais estudadas. Uma pequena recuperação após o parto não retornou o volume aos níveis anteriores à gravidez. Os exames também mostraram um aumento de cerca de 10% na integridade microestrutural da substância branca, uma medida da saúde e da qualidade das conexões entre as regiões cerebrais, com pico no final do segundo trimestre e no início do terceiro trimestre, retornando ao status anterior à gravidez após o parto.