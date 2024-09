Europa Central fortalece cidades em meio a enchentes; número de mortos aumenta

As áreas de fronteira entre a Polônia e a República Tcheca estão entre as mais atingidas desde o fim de semana, quando rios cheios de detritos devastaram cidades históricas, derrubando pontes e destruindo casas.

As enchentes mataram sete pessoas na Romênia, onde as águas baixaram desde o fim de semana, quatro na Polônia, cinco na Áustria e três na República Tcheca. Dezenas de milhares de residências tchecas e polonesas ainda estavam sem energia elétrica ou água potável.

Durante a noite, voluntários ajudaram as equipes de resgate a levantar sacos de areia para construir o aterro rompido ao redor de Nysa, uma cidade com mais de 40.000 habitantes no sudoeste da Polônia.

O chefe nacional dos bombeiros, Mariusz Feltynowski, disse na terça-feira que o aterro de Nysa foi selado, e helicópteros militares se juntaram à operação para lançar sacos de areia.

Alguns moradores voltaram para verificar se suas casas estavam seguras após as retiradas na segunda-feira, apesar das garantias do primeiro-ministro Donald Tusk de que as autoridades agiriam "impiedosamente" contra os saqueadores.

"(Eles) nos garantiram que os serviços cuidariam de nossos pertences e propriedades. Mas estamos com medo (...) porque já estamos ouvindo que os saqueadores se tornaram ativos", disse Sabina Jakubowska, 45 anos, moradora de Nysa, à Reuters.