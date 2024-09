China e Japão acertam plano sobre Fukushima e abrem caminho para retomar comércio de frutos do mar

Segundo o acordo, o Japão vai estabelecer um monitoramento internacional de longo prazo e permitir que as partes interessadas realizem amostragem e monitoramento independentes.

"Transmitimos que estamos prontos para realizar um monitoramento adicional da água tratada", afirmou o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, aos repórteres. "A China, por sua vez, disse que começará a rever suas restrições de importação de produtos marinhos japoneses e que aumentará constantemente as importações de produtos que atendam aos padrões chineses."

Antes da proibição, a China era o maior mercado para as exportações japonesas de frutos do mar. As exportações japonesas de produtos agrícolas, florestais e pesqueiros no primeiro semestre de 2024 caíram pela primeira vez desde 2020, atingidas pela proibição da China.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Mao Ning disse, no entanto, que o acordo não significa uma retomada imediata das importações e que Pequim continua se opondo ao descarte da água de Fukushima.

"Realizaremos consultas técnicas com o lado japonês e retomaremos gradualmente a importação de produtos aquáticos japoneses", declarou ela em Pequim.

O Japão tem afirmado que a liberação da água é segura, observando que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) também concluiu que o impacto que ela teria sobre as pessoas e o meio ambiente era "insignificante".