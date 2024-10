Hamas diz que mísseis iranianos contra Israel vingam mortes de Haniyeh e Nasrallah

CAIRO (Reuters) - O Hamas elogiou nesta terça-feira os ataques de mísseis iranianos, que o grupo militante palestino disse vingaram as mortes do líder do Hamas, Ismail Haniyeh; do líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah; e do general de brigada Abbas Nilforoushan.

"Parabenizamos o heroico lançamento de mísseis realizado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã em grandes áreas de nossos territórios ocupados, em resposta aos crimes contínuos da ocupação contra os povos da região e em retaliação ao sangue dos heróicos mártires de nossa nação", disse o Hamas.

(Reporting by Nidal al-Mughrabi)