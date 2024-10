Reino Unido está comprometido com segurança de Israel, diz primeiro-ministro a Netanyahu

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reforçou para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta terça-feira o "compromisso constante" com a segurança de Israel e a proteção dos civis após o ataque com mísseis do Irã.

Um porta-voz do gabinete de Starmer disse que o primeiro-ministro conversou com Netanyahu na tarde desta terça-feira e que os líderes discutiram a escalada do conflito no Oriente Médio.

Starmer condenou o ataque do Irã a Israel, que começou enquanto os políticos conversavam, "nos mais fortes termos", acrescentou o porta-voz.