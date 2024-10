Setor de petróleo defende que é parte da solução contra aquecimento global

Agentes do setor também ressaltaram que o Brasil se destaca por ter uma baixa pegada de carbono na indústria de petróleo, diante da alta produtividade nos campos do pré-sal.

Além disso, o país usa amplamente biocombustíveis. O Brasil tem disponível os carros flex, que rodam 100% com etanol hidratado, enquanto a gasolina comercializada nos postos possui uma mistura de 27% de etanol anidro e o diesel é vendido com 14% de biodiesel, percentuais que podem aumentar com uma legislação recém-aprovada no Congresso Nacional.

OPEP EM DESTAQUE

O evento bianual ROG.e, antes conhecido como Rio Oil&Gas, mudou o nome neste ano para encaixar um "e" minúsculo para representar outras energias, mas uma das grandes novidades que a principal sala do evento trouxe foi a presença do secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Haitham Al Ghais.

Ghais escolheu o Brasil para publicar seu relatório anual World Oil Outlook 2024, que elevou suas previsões para a demanda mundial de petróleo para o médio e longo prazos e previu um aumento mais lento da mudança para veículos elétricos e combustíveis mais limpos.

Enquanto Ghais destacava a importância do Brasil para o mundo energético, também citando índices de emissões e da matriz energética, ativistas do Greenpeace surgiram em meio à plateia e uma mulher levantou faixas que diziam "Who Pays?", "Planejando catástrofe ambiental" e "Transição energética justa".