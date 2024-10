Sobreviventes do furacão Helene tentam reconstruir suas vidas em meio a visitas de Biden e de Kamala

Biden visitou as Carolinas do Norte e do Sul, incluindo um sobrevoo em Asheville, sede do Condado de Buncombe, na Carolina do Norte, onde pelo menos 57 pessoas morreram.

Kamala, em meio à campanha presidencial contra o ex-presidente republicano Donald Trump, visita a Geórgia nesta quarta-feira e a Carolina do Norte ainda esta semana, dois dos Estados mais afetados. Eles também estão entre os sete Estados decisivos nas eleições deste ano. Trump visitou a Geórgia na segunda-feira.

As visitas de autoridades importantes ocorrem conforme funcionários federais, estaduais e locais se preparam para o que o secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, disse ser um "esforço de vários bilhões de dólares" que durará anos.

O Helene chegou à Flórida na quinta-feira antes de atingir grande parte do sudeste dos EUA, incluindo a Geórgia e as Carolinas, causando inundações rápidas, destruindo casas e separando vítimas de suas famílias.

Por ora, as equipes de busca continuam vasculhando os destroços à procura de pessoas ainda desaparecidas e prestando ajuda no meio de estradas inundadas, pontes destruídas e linhas elétricas derrubadas.