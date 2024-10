Adoção da mais nova da soja da Bayer no Brasil pode dobrar em 2024/25

A empresa não detalhou os percentuais de plantio de suas outras variedades, que incluem a Intacta RR2 PRO e a chamada RR (RoundupReady), a primeira a ser cultivada no país.

A soja Intacta2 Xtend, que oferece tolerância aos herbicidas dicamba e glifosato e também protege contra o ataque de lagartas, foi lançada comercialmente na safra 2021/22 no país.

Segundo os executivos, o produto foi bem aceito no Brasil por elevar a produtividade média por hectare, e também não teve os percalços vistos após ser lançado antes nos Estados Unidos, onde o uso do dicamba chegou a afetar culturas próximas não tolerantes ao herbicida.

"Aprendemos com as experiências. Quando lançamos o produto aqui no Brasil, fomos muito cuidadosos para garantir que tivéssemos um treinamento muito bom dos agricultores, para o uso correto", explicou Reiter, lembrando que no Brasil a recomendação foi para uso na pré-emergência da semente.

Isso ajudou a limitar qualquer risco de impacto negativo para os agricultores vizinhos. A nova recomendação nos EUA foi ter um "rótulo" similar ao Brasil, com a mesma indicação. "Aprendemos um pouco com nossa experiência no Brasil e vimos como isso foi positivo... e estamos aplicando isso nos EUA também."

MILHO DE BAIXA ESTATURA