Barco vira em lago do Congo deixando 78 mortos, diz governador

Por Djaffar Al Katanty e Ange Kasongo

GOMA (Reuters) - Pelo menos 78 pessoas morreram afogadas após um barco carregando 278 passageiros virar nesta quinta-feira no lago Kivu, no leste da República Democrática do Congo, afirmou um governador local.

Familiares choravam às margens do lago enquanto as vítimas eram colocadas em sacos e levadas, afirmou uma testemunha da Reuters. Vídeos publicados na internet mostravam uma embarcação com vários andares tombando, antes de virar e lançar os passageiros na água.