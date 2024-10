Em dissonância com o marido, Melania Trump sugere que apoia direito ao aborto

Melania Trump, uma ex-modelo que foi primeira-dama durante o mandato do marido, de 2017 a 2021, tem estado majoritariamente ausente da campanha, e possui um histórico de enviar mensagens cifradas quando faz comentários públicos. Em 2018, em visita à fronteira dos EUA, usou uma jaqueta com a frase: “Eu não me importo, e você?", algo que ficou sem explicação definitiva. Mas, em trecho de suas memórias que foi publicado pelo jornal britânico The Guardian na quarta-feira, ela foi mais explícita em sua posição quanto ao aborto.

“O direito fundamental das mulheres à sua liberdade individual, à sua própria vida, dá a elas a autoridade para interromperem a gravidez se assim desejarem”, afirmou. A campanha de Trump não respondeu imediatamente a um pedido para que comentasse sobre o vídeo.

Quando presidente Trump nomeou três juízes para a Suprema Corte que, em 2022, ajudaram a derrubar a decisão favorável ao aborto do caso Roe vs Wade. Desde as primárias republicanas deste ano, ele vem tentando oferecer uma visão mais híbrida sobre o assunto, buscando assim o apoio de eleitores moderados e independentes. Ele citou que a proibição do aborto após a sexta semana de gravidez é rígida demais, e afirmou que seria contra uma proibição nacional ao procedimento. Trump também apoiou a autorização para aborto em casos de estupro ou incesto, ou em caso de risco para a saúde da gestante. Sua adversária, a democrata Kamala Harris, atual vice-presidente, enfatiza seu apoio ao direito ao aborto e defende a restauração total das proteções constitucionais. Porta-voz da campanha de Harris, Sarafina Chitika disse: "Infelizmente para as mulheres dos Estados Unidos, o marido da sra. Trump discorda fortemente dela, e essa é a razão pela qual uma a cada três mulheres nos EUA vive sob uma proibição do aborto feita por Trump”. Pesquisas de opinião mostram consistentemente que uma ampla maioria dos norte-americanos apoia o direito ao aborto.