Escalada do conflito no Oriente Médio representa riscos econômicos significativos, diz FMI

Os principais canais de impacto do conflito sobre a economia global têm sido os preços mais altos das commodities, incluindo petróleo e grãos, bem como o aumento dos custos de transporte, já que os navios evitam possíveis ataques com mísseis dos militantes Houthi do Iêmen contra navios no Mar Vermelho, disse Kozack. Mas os preços das commodities estão atualmente mais baixos do que em seus picos no ano passado.

"Estamos preparados para nos envolver com o Líbano em um possível programa de financiamento quando a situação for apropriada para isso, mas seria necessário que as ações pudessem ser tomadas e medidas políticas decisivas pudessem ser tomadas", acrescentou Kozack. "Atualmente, estamos apoiando o Líbano por meio de assistência ao desenvolvimento de capacidades e outras áreas, sempre que possível."