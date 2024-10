Gaza e cessar-fogo saem de foco à medida que conflito no Líbano se intensifica

NEGOCIAÇÕES PARALISADAS

Dentro de Gaza, não há sinal de trégua na ofensiva de Israel contra o Hamas. Na quinta-feira, os médicos locais relataram pelo menos 99 mortes de palestinos nas últimas 24 horas.

O Egito, que ficou alarmado com a ofensiva israelense do outro lado de sua fronteira com Gaza e perdeu bilhões de dólares em receitas do Canal de Suez durante a guerra, está frustrado porque seus esforços de mediação não conseguiram garantir uma trégua.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, disse aos repórteres que os EUA continuavam concentrados em garantir um cessar-fogo, apesar de o Hamas ter se "recusado a se envolver" durante semanas.

Autoridades do Hamas e diplomatas ocidentais disseram em agosto que as negociações haviam sido interrompidas devido às novas exigências israelenses de manter as tropas em Gaza.

"Enquanto Israel vem dizendo, desde 7 de outubro, que a força militar e a pressão sobre o Hamas e o Hezbollah ajudarão a trazer os reféns de volta, vimos que é exatamente o oposto", disse Nomi Bar-Yaacov, especialista em diplomacia do Oriente Médio no think-tank Chatham House, com sede em Londres.