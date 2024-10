Israel ataca coração de Beirute; presidente iraniano promete resposta decisiva em caso de ataque

Na quinta-feira, as Forças Armadas de Israel disseram ter "eliminado" Rawhi Mushtaha, o chefe do governo do Hamas em Gaza, juntamente com as autoridades graduadas de segurança Sameh al-Siraj e Sami Oudeh em ataques realizados há três meses.

No Líbano, um ataque aéreo contra o prédio da prefeitura da cidade de Bint Jbeil, no sul do país, matou 15 membros do Hezbollah, segundo Israel.

O Ministério da Saúde do Líbano informou que o número de mortos no ataque a Beirute subiu para nove e a Autoridade Islâmica de Saúde, um grupo de defesa civil ligado ao Hezbollah, disse que sete de seus funcionários, incluindo dois médicos, foram mortos.

Testemunhas da Reuters relataram ter ouvido uma enorme explosão, que, segundo uma fonte de segurança, teve como alvo um prédio no distrito de Bachoura, a poucas centenas de metros do Parlamento, o mais próximo que um ataque israelense chegou do distrito central de Beirute.

Israel afirmou ter realizado um ataque aéreo preciso na capital libanesa.

"Outra noite sem dormir em Beirute. Contando as explosões que sacodem a cidade. Sem sirenes de alerta. Sem saber o que está por vir. Apenas que a incerteza está à frente. A ansiedade e o medo são onipresentes", disse a coordenadora especial da ONU no Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, no X, na quinta-feira.