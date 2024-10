Israel diz ter matado comandante do Hamas na Cisjordânia em ataque que deixou 18 mortos

(Reuters) - Pelo menos 18 palestinos morreram em um ataque israelense contra o campo de refugiados de Tulkarm, na Cisjordânia ocupada, afirmou nesta quinta-feira o Ministério da Saúde palestino, com o setor militar israelense dizendo que matou um comandante do Hamas na ação.

O Exército israelense disse em comunicado que a força aérea do país matou o chefe do Hamas em Tulkarm com um bombardeio. Ele foi identificado como Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi.

O governo palestino "pede uma ação internacional urgente para interromper os crescentes massacres" contra o seu povo, afirmou o órgão em comunicado.