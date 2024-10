Milhares de pessoas marcham em Viena contra a extrema-direita antes de negociações sobre coalizão

VIENA (Reuters) - Milhares de manifestantes marcharam em Viena nesta quinta-feira para pedir aos partidos políticos austríacos, especialmente aos conservadores no poder, que não formem um governo com o Partido da Liberdade (FPO), de extrema-direita, após sua vitória nas eleições gerais no domingo.

O FPO ficou em primeiro lugar, com 29% dos votos, em uma vitória histórica para o partido eurocético e favorável à Rússia, fundado na década de 1950 sob o comando de um líder que foi oficial da SS e parlamentar nazista.

Mas por não ter maioria absoluta, o FPO precisaria formar uma coalizão para liderar um governo pela primeira vez.