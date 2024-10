Rússia diz que confronto atual com Ocidente não tem paralelo na história

Mas o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse a repórteres nesta quinta-feira: "O que está acontecendo não tem análogos no passado."

Ryabkov, que supervisiona o controle de armas e as relações com a América do Norte, disse a repórteres em Moscou que o perigo de um confronto armado entre as potências nucleares não deve ser subestimado.

"Estamos atravessando um território militar e político inexplorado", disse.

Ryabkov apontou que um erro na atual conjuntura poderia levar a um desastre, mas questionou se o Ocidente seria capaz de "avaliar sensatamente as consequências de seu curso".

A Rússia vem alertando os Estados Unidos e seus aliados há semanas que, se eles derem permissão à Ucrânia para atacar com profundidade dentro do território russo com mísseis fornecidos pelo Ocidente, Moscou considerará isso uma grande escalada.

Há meses, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, vem pedindo aos aliados de Kiev que permitam que a Ucrânia dispare mísseis ocidentais com profundidade dentro da Rússia para limitar a capacidade de Moscou de lançar ataques.