EXCLUSIVO-Genro de Trump discutiu diplomacia entre EUA e Arábia Saudita com príncipe herdeiro saudita

Por Aram Roston e Alexandra Ulmer

WASHINGTON (Reuters) - Jared Kushner, genro do ex-presidente dos EUA Donald Trump, discutiu negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Arábia Saudita envolvendo Israel com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, várias vezes desde que deixou a Casa Branca de Trump, disse uma fonte com conhecimento das discussões.

A fonte não identificou quando as conversas foram realizadas e se ocorreram antes ou depois do início do conflito em Gaza. Mas elas incluíram discussões sobre o processo de normalização de relações entre Israel e Arábia Saudita, um objetivo diplomático importante tanto do governo Biden quanto do de Trump, de acordo com a fonte.