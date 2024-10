Sem X, campanhas eleitorais são forçadas a se adaptar e buscar novas redes

A ex-deputada Manuela D'Ávila, que hoje cuida das redes sociais de Guilherme Boulos, candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, explica que o deputado federal tinha uma conta no X muito engajada, com mais de 1,5 milhão de seguidores, e onde havia a possibilidade de postagens com repercussão imediata.

"Tem uma perda do público que forma muito opinião, que acompanha muito de perto, e forma uma repercussão muito mais rápida. Tem uma perda nesse sentido", afirma.

A rede social do bilionário Elon Musk foi proibida no Brasil no fim de agosto por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em decisão posteriormente confirmada por unanimidade pela Primeira Turma da corteo. A sanção decorre de um longo e público embate entre Moraes e Musk, que repetidamente se recusou a cumprir ordens judiciais no Brasil.

Nesta sexta-feira o X informou que pagou 28,6 milhões de reais em multas estabelecidas pelo magistrado e pediu permissão para voltar a operar no Brasil. A decisão final sobre o retorno da rede social, no entanto, segue pendente.

O publicitário Sérgio Lima, que integrou a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 e é atualmente responsável por cinco campanhas do Republicanos no interior de São Paulo, também avalia que a retirada do ar do X impactou a capacidade de avaliação das campanhas.

Lima afirma que a rede é a que melhor consegue, a partir de dados de geolocalização, filtrar os assuntos em discussão na corrida eleitoral, chegando, em sua opinião, a dar sinalizações sobre a intenção de voto dos candidatos.