Congo lança sua primeira campanha de vacinação contra a mpox

Por Djaffar Al Katanty

GOMA, República Democrática do Congo (Reuters) - Autoridades de saúde congolesas lançaram sua primeira campanha de vacinação contra a mpox neste sábado, um passo fundamental nos esforços para conter um surto que se espalhou de seu epicentro na República Democrática do Congo para várias outras nações africanas neste ano.

As autoridades realizaram uma cerimônia para marcar o início das vacinações em um hospital na cidade de Goma, no leste do país, onde os profissionais de saúde foram os primeiros da fila para receber as doses da vacina.