Israel intensifica bombardeios em Gaza no 1º aniversário da guerra

Moradores disseram que as forças israelenses bombardearam Jabalia do ar e do solo, e os médicos disseram que vários palestinos foram mortos, e as equipes de resgate não conseguiram chegar a algumas das vítimas.

Mais tarde na segunda-feira, médicos palestinos disseram que um ataque aéreo israelense matou cinco palestinos a oeste de Jabalia.

Os militares israelenses disseram que mataram dezenas de militantes e desmantelaram a infraestrutura militar em Jabalia, afirmando que a operação continuaria para evitar que o Hamas se reagrupasse.

Na cidade central de Deir Al-Balah, onde um milhão de pessoas deslocadas estão abrigadas, um ataque aéreo israelense atingiu barracas dentro do Hospital Al-Aqsa, ferindo 11 pessoas, segundo médicos palestinos. Os militares israelenses disseram que o ataque atingiu militantes do Hamas que operavam em um centro de comando instalado dentro do hospital.