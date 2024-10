J&J interrompe estudo em fase avançada de medicamento para câncer de bexiga

(Reuters) - A Johnson & Johnson disse nesta segunda-feira que descontinuou um estudo em fase avançada para um medicamento experimental para tratamento de um tipo específico de câncer de bexiga, já que o remédio não mostrou benefícios maiores do que se comparado com a quimiorradioterapia.

O medicamento, TAR-200, estava sendo testado em combinação com um anticorpo experimental em pacientes com câncer de bexiga muscular invasivo (MIBC) que não passaram por um procedimento cirúrgico para remover a bexiga e tecidos próximos, em comparação com pacientes que receberam quimio e radioterapia concomitante.

O MIBC, em que o câncer invade o tecido muscular da bexiga, representa um quarto de todos os casos recém diagnosticados de câncer de bexiga, disse a empresa farmacêutica.