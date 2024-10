Prêmio Nobel de Medicina vai para dupla norte-americana por descoberta de microRNA

"Sua descoberta pioneira revelou um princípio completamente novo de regulação de genes que acabou sendo essencial para organismos multicelulares, incluindo os humanos", afirmou a assembleia.

O trabalho deles ajudou a explicar como as células se especializam e se desenvolvem em diferentes tipos, como células musculares e nervosas, embora todas as células de um indivíduo contenham o mesmo conjunto de genes e instruções para crescer e permanecer vivo.

Thomas Perlmann, secretário do comitê do Nobel de fisiologia, disse que entrou em contato com Ruvkun por telefone, acordando-o cedo na manhã dos EUA, mas que ele estava feliz e "muito entusiasmado".

Ambros é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts, enquanto Ruvkun é professor da Faculdade de Medicina de Harvard e também afiliado ao Hospital Geral de Massachusetts, em Boston.

No final da década de 1980, Ambros e Ruvkun realizaram estudos de pós-doutorado no laboratório de Robert Horvitz, ele próprio ganhador do Prêmio Nobel em 2002, estudando uma lombriga de 1 mm de comprimento.

Suas descobertas sobre como certos microRNAs na lombriga governam o crescimento de órgãos e tecidos foram inicialmente descartadas como específicas da espécie.