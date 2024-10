Israel marca aniversário do 7 de outubro sob sombra da escalada da guerra

Por Manuel Ausloos

REIM, Israel (Reuters) - Os israelenses marcaram nesta segunda-feira o primeiro aniversário do ataque devastador do Hamas que desencadeou uma guerra que tem provocado protestos em todo o mundo e corre o risco de levar a um conflito muito mais amplo no Oriente Médio.

As cerimônias e os protestos em Jerusalém e no sul de Israel começaram por volta das 6h29, horário em que os militantes liderados pelo Hamas lançaram foguetes contra Israel no início do ataque de 7 de outubro do ano passado.