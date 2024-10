Três grandes conferências e um tratado sobre plásticos: fim de ano movimentado para o meio ambiente

- COP 16 sobre desertificação em Riade -

A 16ª sessão da conferência das partes na convenção das Nações Unidas para a luta contra a desertificação (COP16) está programada para ocorrer em Riade, Arábia Saudita, de 2 a 13 de dezembro.

Surgida na Cúpula da Terra de Rio (1992), assim como as outras duas convenções sobre o clima e a biodiversidade, essa convenção é menos conhecida.

No entanto, essa COP pode marcar "um ponto de inflexão crucial" com a esperança de um "consenso sobre como fortalecer a resiliência frente às secas e como acelerar a restauração de terras degradadas", aponta Arona Diedhiou, diretor de pesquisa do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD) com sede na Universidade Houphouët Boigny, na Costa do Marfim.

"As discussões se centrarão nos meios necessários para resgatar 1,5 bilhão de hectares de terras até 2030, assim como na implementação de acordos para gerir as secas que já afetam muitas regiões do mundo", acrescenta o especialista, que destaca a situação preocupante da África.

- Tratado sobre o plástico em Busan? -

A quinta e última sessão de negociações internacionais para concretizar um primeiro tratado mundial para combater o problema do plástico (INC-5) está prevista para 25 de novembro a 1º de dezembro em Busa, Coreia do Sul.