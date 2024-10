Tribunal russo condena cidadão dos EUA a quase 7 anos de prisão sob acusação de ser mercenário na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - Um tribunal russo condenou nesta segunda-feira Stephen James Hubbard, cidadão norte-americano de 72 anos, a seis anos e 10 meses de prisão em um julgamento a portas fechadas por trabalhar como mercenário para a Ucrânia, disse um repórter da Reuters presente no tribunal.

Os investigadores afirmaram que Hubbard, natural de Michigan, recebia 1.000 dólares por mês para servir em uma unidade de defesa territorial ucraniana na cidade oriental de Izyum, onde vivia desde 2014.

Eles disseram que Hubbard recebeu treinamento, armas e munição quando ele supostamente se alistou em fevereiro de 2022, no mesmo mês em que Moscou enviou milhares de soldados para a Ucrânia. Ele foi detido por soldados russos em 2 de abril daquele ano, informou a agência de notícias estatal RIA citando entrevista com o promotor no mês passado.