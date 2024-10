Carro é destruído após confusão em festa por vitória de prefeito no PR

Um carro ficou destruído após uma confusão entre o motorista e eleitores que celebravam a reeleição de Daniel Lovato (MDB) à Prefeitura de Almirante Tamandaré (PR), na noite do domingo (6).

O que aconteceu

Carro tentou passar pela multidão que comemorava em avenida. A festa dos apoiadores do prefeito acontecia no meio da avenida Emílio Johnson, no centro do município, quando o carro tentou atravessar, segundo informações repassadas pela Polícia Militar do Paraná.

População revidou após o motorista avançar com o carro sobre as pessoas. A cena foi registrada em vídeos divulgados nas redes sociais. As imagens mostram as pessoas depredando o veículo com chutes e até mesmo com uma cadeira.