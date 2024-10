Escolhas de novos cardeais pelo papa Franciso não devem facilitar caminho para definição do sucessor

Ele também se desviou da tradição de que os bispos de cidades historicamente importantes automaticamente se tornam cardeais. Nos EUA, por exemplo, ele transformou o bispo de San Diego em cardeal, mas não o arcebispo de Los Angeles. Na Itália, o arcebispo de Bolonha, mas não o de Milão.

"A mensagem é: 'abolir o direito de qualquer diocese de ter um cardeal como arcebispo'", disse Melloni.

Muitas vezes, as escolhas parecem ser influenciadas pela preferência de Francisco pelo que ele chamou de uma Igreja que está "machucada, ferida e suja porque esteve nas ruas".

Em 2019, um dos escolhidos por Francisco, o cardeal Konrad Krajewski, atraiu a ira de políticos italianos ao descer em um bueiro em Roma para restaurar a eletricidade de centenas de pessoas sem-teto que viviam em um prédio ocupado.

Com a morte ou renúncia do papa, os cardeais entram em um conclave secreto, no qual aqueles com menos de 80 anos votam no próximo papa. Atualmente, pelo menos 67 países têm cardeais que podem votar em um conclave, de acordo com as estatísticas do Vaticano, em comparação com menos de 50 países quando Francisco foi eleito em 2013.