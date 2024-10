EUA dizem que apelo por cessar-fogo mostra que Hezbollah está em desvantagem

WASHINGTON (Reuters) - O apelo do Hezbollah por um cessar-fogo nesta terça-feira mostra que o grupo militante está em desvantagem, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA Matthew Miller, em um briefing.

O vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse em um discurso televisionado nesta terça-feira que as capacidades do grupo apoiado pelo Irã estavam intactas e que seus combatentes estavam repelindo as incursões terrestres israelenses, apesar dos "golpes dolorosos" infligidos por Israel nas últimas semanas.

Qassem também disse que o grupo apoiava os esforços do presidente do Parlamento, Nabih Berri, um aliado do Hezbollah, para garantir um cessar-fogo, sem fornecer mais detalhes sobre quaisquer condições exigidas pelo Hezbollah.