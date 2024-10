Netanyahu diz que Israel eliminou sucessores de Nasrallah

"Hoje, o Hezbollah está mais fraco do que esteve por muitos e muitos anos", disse Netanyahu na mensagem de vídeo dirigida ao povo do Líbano.

O Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel em 8 de outubro passado, um dia depois que militantes palestinos do Hamas atacaram o sul de Israel a partir de Gaza. O Hezbollah citou solidariedade ao Hamas.

Cerca de 60.000 cidadãos israelenses no norte do país foram forçados a deixar suas casas, enquanto o objetivo declarado de Israel é tornar suas áreas do norte seguras contra os disparos de foguetes do Hezbollah e permitir que os residentes deslocados retornem.

"Israel tem o direito de se defender. Israel também tem o direito de vencer. E Israel vencerá", disse Netanyahu.

Ele exortou o Líbano a "retomar seu país" e colocá-lo de volta em um caminho de paz e prosperidade, aproveitando uma oportunidade que não existia há décadas.

"Se não o fizerem, o Hezbollah continuará tentando combater Israel em áreas densamente povoadas às suas custas. Ele não se importa se o Líbano for arrastado para uma guerra mais ampla", acrescentou. "Cristãos, drusos, muçulmanos -- sunitas e xiitas -- todos vocês estão sofrendo por causa da guerra fútil do Hezbollah contra Israel.