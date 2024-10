Fitch diz que descarbonização da economia global está progredindo de forma muito lenta

LONDRES (Reuters) - A descarbonização da economia global está progredindo muito lentamente e, embora melhorias tenham ocorrido entre economias desenvolvidas, os países emergentes não têm conseguido reduzir suas emissões de carbono, alertou a agência de classificação de risco Fitch Ratings em um relatório publicado nesta quarta-feira.

As emissões globais de CO2 subiram 1,8% no ano passado, em comparação com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial de 2,9%, segundo o relatório.

A proporção de emissões em relação ao PIB caiu pouco mais de 1%, em linha com o declínio médio anual dos 25 anos anteriores e bem abaixo da queda anual de 8% necessária nesta década para atingir a meta de zerar as emissões líquidas até 2050, acrescentou o documento.