Israel faz novos ataques em Gaza, autoridade da ONU diz que muitos estão travados no norte

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Pelo menos 45 pessoas foram mortas em ataques militares israelenses em Gaza nas últimas 24 horas, disseram médicos palestinos na quarta-feira, enquanto as forças israelenses realizam operação no campo de refugiados de Jabalia, no norte do enclave.

As Forças Armadas israelenses afirmam que o ataque, agora em seu quinto dia, tem como objetivo impedir que os combatentes do Hamas realizem novos ataques a partir de Jabalia e evitar que eles se reagrupem.