Trump e Kamala disputam condado da Pensilvânia conhecido por escolher presidentes

Por Jarrett Renshaw

ERIE, Estados Unidos (Reuters) - O centro de comando da campanha do candidato republicano à Presidência, Donald Trump, em um dos condados mais disputados do Estado da Pensilvânia fica em uma pequena sala de um escritório alugado pelo Partido Republicano do Condado de Erie.

O geralmente sonolento escritório ganha vida algumas vezes por semana quando a equipe de duas pessoas recebe a rede de voluntários que a campanha chama de Trump Force 47.