Forças israelenses disparam contra posições de soldados da ONU no Líbano, diz órgão

A Unifil foi criada em 1978 e ampliada após a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah. Ela tem cerca de 10.500 funcionários, com os principais países contribuintes incluindo França, Itália, Indonésia, Malásia e Gana, de acordo com o site da Unifil.

A Unifil disse que os soldados israelenses também dispararam contra uma posição da ONU em Ras Naqoura "atingindo a entrada do bunker onde as forças de paz estavam abrigadas, danificando veículos e um sistema de comunicação."

"Um drone da IDF foi observado voando dentro da posição da ONU até a entrada do bunker", disse a Unifil. No dia anterior, as forças israelenses haviam "disparado e desativado as câmeras de monitoramento do perímetro da posição", acrescentou. Eles também dispararam deliberadamente e danificaram outra posição, disse.

O Ministério da Saúde libanês disse que um ataque israelense durante a noite atingiu um centro de defesa civil no vilarejo de Derdghaiya, a cerca de 10 quilômetros da fronteira, matando cinco paramédicos e equipes de resgate.

Não houve nenhum comentário do Exército israelense em um primeiro momento.

