EUA elevam sanções contra setores petrolífero e petroquímico iranianos

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos elevaram nesta sexta-feira as sanções contra os setores petrolífero e petroquímico do Irã, em resposta ao ataque de mísseis do país contra Israel, informou o Departamento do Tesouro.

"Esta ação intensifica a pressão financeira sobre o Irã, limitando a capacidade do regime de obter importantes receitas de energia com o objetivo de minar a estabilidade da região e atacar parceiros e aliados dos EUA", afirmou o Departamento do Tesouro em comunicado.

Israel promete responder ao ataque com mísseis realizado pelo Irã no dia 1º de outubro, uma retaliação às ofensivas israelenses no Líbano e na Faixa de Gaza, e também ao assassinato de um líder do Hamas no Irã.