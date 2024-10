Governador russo exibe nova estátua de Stalin para "honrar" a história

"Essa decisão foi desencadeada por apelos do público para nós", escreveu Filimonov em seu canal no Telegram.

Ele disse que a estátua ficará perto de uma casa onde Stalin viveu de 1911 a 1912, quando foi exilado na província por causa de sua atividade revolucionária.

Stalin supervisionou a rápida industrialização e a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, mas também foi responsável pela morte de milhões de pessoas em expurgos políticos, campos de trabalho e fome, de acordo com historiadores.

Muitas estátuas e bustos de Stalin foram removidos após sua morte, mas a guerra na Ucrânia - que Putin apresenta como uma batalha existencial semelhante à luta contra os nazistas - fez com que alguns lugares erguessem novos memoriais.

Em sua publicação, Filimonov parecia antecipar a reação à nova estátua.

"Com a devida compreensão da interpretação ambígua do papel dessa personalidade, devemos reconhecer as grandes conquistas, conhecer a história de nosso país, honrá-la e nos orgulharmos dela", escreveu.