Kamala promoverá propostas para atrair homens negros que estão migrando para Trump, dizem fontes

Por Jarrett Renshaw e Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, irá na próxima semana realçar suas políticas para homens negros, na esperança de atrair uma parcela do eleitorado que, segundo alguns conselheiros, abraçaram o seu rival republicano, Donald Trump, disseram fontes próximas ao plano.

A mudança de foco coincidirá com um evento em Detroit na terça-feira, onde Kamala será entrevistada por Charlamagne tha God, personagem conhecido das rádios negras populares e que foi um crítico do governo de Joe Biden, disseram as fontes.