Milhares ficam presos em campo de Jabalia em meio a ataques de Israel no norte da Faixa de Gaza

Por Adam Makary e Nidal al-Mughrabi

(Reuters) - Milhares de pessoas estão presas no campo de Jabalia, na Faixa de Gaza, em meio a ataques israelenses à região, afirmou nesta sexta-feira a organização Médicos Sem Fronteiras, uma semana depois de Israel ter lançado uma ofensiva no local que, segundo o país, tem o objetivo de impedir o reagrupamento do Hamas.

Médicos palestinos afirmaram que os ataques israelenses mataram pelo menos 41 palestinos na Faixa de Gaza nesta sexta-feira, com quase metade das mortes ocorridas em Jabalia, o distrito ao norte que abriga os maiores campos de refugiados do enclave.