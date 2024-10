Trump deve enfatizar medo exagerado de gangue venezuelana em comício no Colorado

O prefeito de Aurora, Mike Coffman, um republicano que inicialmente repetiu as alegações e depois recuou, disse em uma declaração antes do comício que "as preocupações com a atividade das gangues venezuelanas foram muito exageradas" e deu as boas-vindas a Trump.

V. Reeves, um organizador comunitário da Housekeys Action Network, disse que os moradores estão nervosos com a visita de Trump.

"Eles estão preocupados com o fato de os apoiadores de Trump aparecerem e os ameaçarem", disse Reeves. "Vimos pessoas chegando em carros, agitando armas no ar, dizendo que querem matar todos os venezuelanos."

Trump e outros republicanos apresentaram a Tren de Aragua como uma nova e temível ameaça e tentaram vincular os crimes cometidos por supostos membros aos altos níveis de travessias ilegais da fronteira.

A Casa Branca e o Departamento do Tesouro designaram a gangue como uma organização criminosa transnacional no início deste ano, embora especialistas policiais da América Latina tenham dito à Reuters que não havia evidência de organização em grande escala nos EUA.

(Reportagem de Ted Hesson em Aurora, Colorado e Kristina Cooke em San Francisco)