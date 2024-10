Trump endurece retórica e defende pena de morte para imigrantes que matem norte-americanos

A imigração ilegal é uma das maiores preocupações dos eleitores na disputa eleitoral, na qual ele enfrentará a democrata Kamala Harris, atual vice-presidente. Muitos cidadãos veem Trump como a pessoa mais preparada para lidar com o tema, de acordo com pesquisas de opinião.

“Estou portanto pedindo pena de morte para qualquer imigrante que mate um cidadão norte-americano ou um membro das forças de segurança”, disse Trump para delírio de seus apoiadores.

O republicano já propôs a expansão da pena de morte para outros crimes, como pessoas condenadas por tráfico sexual de mulheres e crianças.

Quase metade dos Estados do país proíbem a pena de morte. Embora haja previsão em lei federal para a pena capital, ela é raramente usada, de acordo com o Centro de Informações para a Pena de Morte. A expansão dos crimes passíveis dessa punição teria de ser aprovada pelo Congresso do país.

Um dos focos da terceira eleição disputada por Trump tem sido o que ele chama de “crimes dos imigrantes”, mesmo que estudos acadêmicos mostrem que os imigrantes não cometem mais crimes do que os nascidos no país.

A campanha de Kamala não respondeu imediatamente a um pedido para que comentasse sobre a proposta de pena de morte, mas a candidata tem sido mais dura quanto à segurança das fronteiras após se tornar a candidata do Partido Democrata, em agosto. Ela culpa o ex-presidente por ter jogado contra uma lei bipartidária sobre o tema neste ano.