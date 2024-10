Trump pede proteção de aviões militares em meio à ameaça do Irã, segundo jornais

"O Serviço Secreto permanecerá vigilante e continuará a ajustar e aprimorar sua postura de proteção conforme necessário para mitigar as ameaças em evolução", disse o representante.

O presidente dos EUA, Joe Biden, falando aos repórteres, disse que autorizou a segurança a proteger Trump como se ele fosse um presidente em exercício, e se o pedido de Trump se enquadra nessa categoria, ele deve ser concedido.

Representantes da equipe de campanha de Trump não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

De acordo com o New York Times, a equipe de Trump entrou em contato com Jeff Zients, chefe de gabinete da Casa Branca, e Ronald Rowe, do Serviço Secreto, solicitando recursos militares para proteger o candidato republicano, que enfrentará Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, na eleição presidencial de 5 de novembro.

A equipe de Trump disse às autoridades que teve que mudar, remarcar ou cancelar eventos de campanha devido à falta de proteção adequada, informou o Times, citando quatro pessoas informadas sobre o assunto.

Sua equipe de campanha também solicitou a ampliação das restrições de voo sobre suas residências e comícios de campanha, bem como o pré-posicionamento de vidros balísticos em eventos nos Estados cruciais da eleição, informou o Washington Post, citando emails obtidos e fontes não identificadas.