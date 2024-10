Chepngetich, do Quênia, quebra recorde mundial feminino da maratona

(Reuters) - Ruth Chepngetich, do Quênia, teve um desempenho impressionante ao quebrar o recorde mundial feminino da maratona em Chicago neste domingo, marcando uma vantagem de quase dois minutos sobre o melhor tempo anterior e vencendo com um tempo não oficial de 2 horas, 9 minutos e 56 segundos.

Chepngetich deixou as adversárias para trás na metade do caminho e correu sob aplausos na reta final, conquistando seu terceiro título em Chicago e quebrando o recorde anterior da etíope Tigst Assefa de 2:11:53, estabelecido no ano passado em Berlim.

A etíope Sutume Kebede cruzou a linha de chegada em segundo lugar, sete minutos e 36 segundos depois, enquanto a queniana Irine Cheptai (2:17:51) ficou em terceiro.